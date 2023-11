Stiri pe aceeasi tema

- Tanar gasit de polițiștii locali cazut pe o strada din Timișoara. Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica aflați in patrulare in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.15, au observat, la intersecția strazilor Crizantemelor cu J. Preyer, un barbat cazut pe...

- Un tanar de doar 30 de ani a fost gasit de politistii locali timisoreni, sambata seara, lesinat, in zona Iosefin-Dambovita. El avea asupra lui subțante psihoactive, dar si aproape 1.000 de lei. Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica aflați in patrulare in seara zilei…

- Doi barbați din Timisoara au depistați de polițiștii locali dezmembrand un tub metalic, de mari dimensiuni, pe Drumul Boilor. Tubul apartine unei firmei care executa lucrari in zona centurii Timișoarei. In urma unei sesizari, polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica s-au…