Stiri pe aceeasi tema

- Doar in cursul zilei de marti, 9 iulie, polițiștii locali au depistat și predat Complexului de Servicii Sociale ”Sfantul Francisc” de pe Str. Telegrafului, un numar de 20 de persoane care se aflau pe strazile orașului. Unii dintre ai au acceptat sa fie tunsi, spalati si sa-si schimbe hainele. Acțiunile…

- Poliția Locala Timișoara anunța ca a continuat, in aceste zile, acțiunile „pe linia combaterii fenomenului cerșetoriei, care a cunoscut o creștere semnificativa in ultima perioada”. Numai in cursul zilei de ieri 15 persoane care apelau la mila publica au fost preluate din strada de polițiștii locali…

- Acțiunile polițiștilor locali impotriva cerșetorilor continua la Timișoara. Oamenii legii revin cu mesajul: „Nu va lasați impresionați de cazurile pe care aceștia le prezinta pentru a starni mila și a scoate bani din buzunarele dumneavoastra!”

- In data de 27 iunie, polițiștii locali au intervenit in cartierul Micalaca, unde a fost gasita o grenada pe strada Abrud, care a fost ulterior... The post Polițiștii locali au fost chemați in Micalaca, unde oamenii au gasit o grenada pe strada Abrud appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un șofer care a intrat e o strada unde accesul era permis doar riveranilor a ignorat semnalele polițiștilor locali, și a continuat deplasarea cu viteza. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera, aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 09:00, au observat un autoturism…

- Un copil dezorientat și cu probleme de natura psihica a fost gasit vineri de polițiștii locali pe o strada din Timișoara. Intr-o clipa de neatenție, el ar fi plecat de langa tatal sau și s-a pierdut.

- 16 persoane, cerșetori și oameni ai strazii, au ajuns in centrul social de pe strada Telegrafului din Timișoara. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța și Ordine Publica au desfașurat, in ultimele zile, o ampla acțiune cu scopul depistarii persoanelor fara adapost și a celor care apeleaza…