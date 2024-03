Amendă colosală luată de Google în Europa Autoritatea franceza de supraveghere a concurenței a anunțat miercuri ca a amendat Google cu 250 de milioane de euro pentru incalcari legate de normele UE privind proprietatea intelectuala in relația sa cu editorii de presa. Google s-a angajat sa nu conteste faptele in cadrul procedurilor de soluționare, a precizat autoritatea de supraveghere, potrivit Reuters. Societatea […] Articolul Amenda colosala luata de Google in Europa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

