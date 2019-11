Ambasadoarea Franţei în Bulgaria, convocată la Ministerul de Externe pentru explicaţii In cadrul discutiei avute cu ambasadoarea Frantei ca urmare a acestei convocari, vice-ministrul bulgar de externe Petko Doikov si-a manifestat consternarea fata de declaratia facuta de presedintele Macron in interviul acordat publicatiei de dreapta Valleurs Actuelles si care a provocat indignare in societatea bulgara, inclusiv in randul cetatenilor bulgari din Franta, se arata intr-un comunicat emis de MAE bulgar.



Oficialul bulgar a insistat la aceasta discutie ca nu exista vreun temei serios pentru afirmatii de genul celor facute de Macron. Relatiile dintre Bulgaria si Franta - prieteni,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

