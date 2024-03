Lovitura pentru Lukoil Bulgaria a incetat sa mai importe titei din Rusia inainte de termen in cadrul masurilor adoptate ca raspuns la invazia rusa in Ucraina, informeaza Dpa, preluata de Agerpres. Interdictia importurilor de petrol rusesc afecteaza rafinaria de petrol Lukoil Neftochim, situata la vest de orasul-port la Marea Neagra, Burgas. Rafinaria este detinuta, in cea mai mare parte, de gigantul rus din domeniul petrolier si al mineritului, Lukoil. Titeiul rusesc va fi inlocuit cu importuri din Kazahstan, Irak si Tunisia, potrivit unei stiri aparute in ziarul bulgar 24 chasa. Interdictia de import din Bulgaria a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

