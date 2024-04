Stiri pe aceeasi tema

- Este prima data cand la București are loc o reuniune cu toți acești inalți oficiali. Intalnirea are loc in formatul Agendei strategice, lansat de Charles Michel, și privește prioritațile UE pentru urmatorul ciclu instituțional. Astfel, vizita are loc cu trei luni inainte ca Ungaria sa preia președinția…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat miercuri, 4 martie, ca țara sa va aștepta rezultatele Air Schengen, care va fi dupa 31 martie, și abia apoi va lua in calcul și deschiderea frontierelor terestre, a relatat Radio Bulgaria.„Dupa lungi negocieri cu Sofia și București, am ajuns…

- Austria nu are nicio intentie sa renunte la dreptul de veto pentru intrarea Romaniei in spatiul Schengen. Anunțul a fost facut de ministrul austriac de Interne care a declarat ca nu se pune problema ca tara noastra sa fie membru deplin in spatiul de libera circulatie. Precizarea vine cu doar o saptamana…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, continua sa se opuna aderarii complete a Romaniei la Spațiul Schengen. El și-a anunțat, din nou, aceasta poziție, in cadrul unei dezbateri Schengen privind Romania și Bulgaria, organizata la Innsbruck. Potrivit publicației Oberosterreichisches Volksblatt,…

- "In acest moment crucial este important sa folosim toate mijloacele pe care le avem la dispozitie pentru a continua sa sprijinim Ucraina", a declarat sefa diplomatiei romane.Ea a aratat ca "Ucraina trebuie sa ramana o prioritate pe agenda Uniunii Europene"."Trebuie sa implementam rapid etape foarte…

- Din informațiile existente, Nehammer se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, dar nu este exclusa nici o discuție cu premierul Marcel Ciolacu.Austria a acceptat la finalul anului trecut ca Romania și Bulgaria sa intre in Schengen cu aeroporturile și porturile, din luna martie 2024. Cele doua țari…