Amazon a obţinut rezultate financiare peste aşteptări în trimestrul al treilea, inclusiv un avans de 37% al veniturilor Compania a realizat un profit pe actiune de 12,37 dolari, peste nivelul anticipat de analistii intervievati de firma Refinitiv, de 7,41 dolari. Veniturile au avansat cu 37%, la 96,15 miliarde de dolari, fata de estimarea analistilor, de 92,7 miliarde de dolari. Compania anticipeaza ca vanzarile din trimestrul al patrulea vor fi cuprinse intre 112 miliarde de dolari si 121 de miliarde de dolari, ceea ce ar implica o crestere de 28% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Analistii au prognozat venituri de 112,3 miliarde de dolari pentru ultimele trei luni ale acestui an. Amazon se mai asteapta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

