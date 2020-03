Stiri pe aceeasi tema

- Cel care a propus o amanare a ordonantei care prevedea majorarea salariilor celor implicati in prevenirea, limitarea si tratarea COVID-19 a fost secretatur de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu "Propunem o amanare, nu avem toate avizele.", a spus secretarul de stat din Ministerul…

- Medicii, salariații MAI, cadrele militare și alte categorii care așteptau sa le fie majorate salariile pentru ca lupta cu noul coronavirus mai au de așteptat! Guvernul a decis sa scoata de pe ordinea de zi OUG promisa.”Propunem o amanare, nu avem toate avizele.”, a spus secretarul de stat…

- Florian Bodog, fost ministru al Sanatații, a comentat joi, la Antena3, decizia lui Victor Costache de a-și da demisia de la Ministerul Sanatații, spunand ca daca nu și-ar fi dat demisia, ar fi fost demis de premierul Ludovic Orban pentru modul defectuos in care a gestionat criza legata de coronavirus…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, in cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, ca managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tataru a precizat ca, in urma controlului pe care l-a derulat, in ultimele doua zile, la Suceava, a decis…

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- Premierul Ludovic Orban i-a „concediat” pe șefii de la Antifrauda, dupa ce a intrat in vigoare decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, scrie newsweek.ro. In Monitorul Oficial au fost publicate 12 decizii ale premierului prin care au fost eliberați din funcție șefii Direcțiilor…

- Fragmente din materialul de urmarire penala al DNA in cazul Pintea arata ca primul denunțator și afaceristul abonat la banii SRI, Octavian Niculescu, dar și al doilea denunțator, Mihai Coste, știau sau, cel puțin suspectau, ca fostului ministru al sanatații i se intampla ceva, potrivit jurnalistei Sorina…

- Guvernul Orban a anuntat ca salariile profesorilor nu vor mai creste la nivelul din 2022 de la 1 septembrie 2020, pentru ca masura ar fi discriminatorie fata de alte categorii de bugetari. Decizia a fost criticata de fostul ministru al Muncii, Marius Budai.