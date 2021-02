Riscul de infectare cu coronavirus prin atingerea suprafetelor contaminate este foarte redus, ''mai mic de 5 la 10.000'', insa nu trebuie neglijat, arata cele mai recente doua studii realizate de oameni de stiinta de la Institutul Federal Elvetian de Stiinta si Tehnologie Acvatica (Eawag), Imperial College London si Tufts University din SUA. In primul studiu, realizat in perioada aprilie-iunie 2020 in zona Boston, Massachusetts, cercetatorii au analizat 350 de esantioane prelevate de pe suprafete frecvent atinse in viata de zi cu zi, cum ar fi manerele usilor de la intrarea in sedii de companii,…