- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…

- Ce este Boala X? Oamenii de știința se pregatesc pentru urmatoarea pandemieLiderii lumii urmeaza sa se intalneasca saptamana aceasta pentru a-și exprima ingrijorarile cu privire la potențialul unei viitoare pandemii care ar putea cauza de 20 de ori mai multe decese decat Covid.Un grup condus de șeful…

- Cercetatorii australieni au monitorizat pasarile cu ajutorul aparatelor de inregistrare a cuiburilor și au descoperit ceva unic. Mai multe specii de pasari invața sa cinte chiar inainte de a se naște. In timpul unor studii anterioare, oamenii de știința au descoperit ca femelele anumitor specii de pasari…

- Cercetatorii avertizeaza: O noua boala se raspandește - Este asemanatoare cu 'boala vacii nebune'Oamenii de știința se tem ca o maladie asemanatoare cu boala vacii nebune, supranumita "boala cerbului zombi", ar putea sa se transmita de la animale la oameni. Cand cerbul catar a murit in octombrie,…

- Cercetatorii chinezi au dezvoltat o strategie de rotatie pe peretele vasului de sange pentru milirobotii magnetici si fara fir sa se deplaseze in amonte in interiorul acestuia, potrivit unui studiu publicat in revista IEEE Xplore, informeaza agentia de presa Xinhua, conform Agerpres.

- O gena mutanta ajuta la reglarea apetitului, a greutatii si a insulinei, sugereaza un nou studiu al unei echipe de cercetatori din Marea Britanie. Acestia spun ca varianta genetica care sprijina reglarea greutatii corporale ar putea ajuta la combaterea obezitatii, potrivit Agerpres. S-a descoperit ca…

- Oamenii de știința ruși au determinat viteza cu care se formeaza diamantele in interiorul planetei, conform 'RT на русском' (RT in rusa). Cercetatorii din Novosibirsk au realizat un experiment folosind un dispozitiv experimental care le permite sa imite condițiile in care se formeaza diamantele la sute…