Altfel decât ceilalți Nicoleta Dumitrescu Fiind an electoral- și ce an electoral! -, cand prin vot vor fi desemnați noii europarlamentari, aleși locali, parlamentari, inclusiv cel care va fi șef la Cotroceni pentru urmatorul mandat de cinci ani – era de așteptat ca, inainte de prezența la urne a electoratului, scena politica din Romania sa arate cu totul altfel, respectiv mai echilibrata, mai așezata. Numai ca, dupa cum se vede, nu este deloc așa, politicienii aratand ca nu le este gandul decat la cum sa-și asigure funcții și privilegii, nefiind zi, in ultima perioada, in care, ba unii, ba alții, sa nu iasa in evidența… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru-Silvestru Șoșoaca afirma duminica, intr-un comunicat de presa, ca soția sa l-a suspendat din conducerea partidului printr-o decizie „ilegala” , ca nu este șantajat de serviciile secrete și ca senatoarea Diana Șoșoaca conduce partidul prin „abuzuri” care vor provoca, daca nu sunt oprite, distrugerea…

- Dumitru-Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a reacționat printr-un comunicat la suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al partidului extremist SOS, chiar de catre soția sa. El spune ca a aflat de aceasta decizie „ilegala” din presa și ține sa precizeze ca proiectul SOS Romania…

- Diana Șoșoaca și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului SOS “Pentru a-l scoate din ghearele serviciilor”. Diana Șoșoaca, liderul partidului SOS Romania , a declanșat o mutare surprinzatoare in sfera politica, anunțand suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al organizației…

- Intrebat de Anca Alexandrescu daca e pregatit sa candideze pentru Cotroceni, Nicolae Ciuca a fost prins nepregatit. Liderul PNL a invocat statutul partidului. ”In statutul PNL este prevazut ca liderul partidului sa candideze, ca atare va urma o decizie la nivelul partidului și voi urma intrutotul decizia…

- Romania se afla deja in Schengen, iar primul pas al aderarii, cel cu spatiile aerian si maritim, are avantaje precum punerea in evidenta a Portului Constanta, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu.Aderarea la spatiul aerian si terestru este un pas pozitiv cu consecinte…

- Camelia Toldea, sotul ei si cei trei copii se numara printre miile de imigranti, solicitanti de azil si romi prinsi in evacuarile din suburbia Seine-Saint-Denis, situata in nordul Parisului, care ilustreaza problema persoanelor fara adapost din oras inaintea Jocurilor Olimpice de anul viitor din capitala…