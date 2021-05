Vicepresedintele liberal al Senatului, Alina Gorghiu, ii recomanda ministrului Economiei, Claudiu Nasui, “sa invete” procedura parlamentara si ii atrage atentia ca doar Guvernul poate cere Legislativului amanarea dezbaterii la legea 5G. “E bine ca anumiti ministri sa invete putina procedura. E greu de inteles de ce Ministerul Economiei trimite scrisori catre Parlament pentru amanarea legii […] The post Alina Gorghiu il sfatuiește pe ministrul USR PLUS Claudiu Nasui “sa mai invețe procedura” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .