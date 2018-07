Alina Gorghiu, atac la Poliția Română: Mi se pare extrem de gravă "A trecut mai mult de o zi și autoritațile tot nu reușesc sa explice in mod clar motivul legal pentru care un cetațean roman a fost luat de pe strada, dus la poliție intr-un cor de semnale luminoase și acustice și ținut in camera de interogatoriu cateva ore alaturi de copilul sau. Mie, chestiunea aceasta ' pentru ca amintește de alte vremuri, in care polițiștii cautau pretexte și nu texte clare de lege pentru a-i pedepsi pe oamenii care deranjau partidul – stat. Faptul ca poliția romana are dificultați cu a indica baza legala a fost remarcat și de presa straina. La fel și apelul facut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

