Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment 60 de posturi de agent de poliție (și conductor caini), scoase la concurs / Un post, la Poliția municipiului Alexandria martie 20, 2024 10:49 Poliția Romana a scos la concurs 60 de posturi de agent de poliție (și conductor caini), termenul limita pentru depunerea dosarului fiind 3 aprilie…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția celor noua milioane de șoferi din Romania, Parlamentului Romaniei și Guvernului ca ASF lucreaza doar in beneficiul companiilor de asigurari! La numai 3 luni de la schimbarea conducerii ASF, vedem ca s-au…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția celor 9 milioane de șoferi din Romania, Parlamentului Romaniei și Guvernului ca ASF lucreaza doar in beneficiul companiilor de asigurari! La numai 3 luni de la schimbarea conducerii ASF, vedem ca s-au schimbat…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția celor 9 milioane de șoferi din Romania, Parlamentului Romaniei și Guvernului ca ASF lucreaza doar in beneficiul companiilor de asigurari! La numai 3 luni de la schimbarea conducerii ASF, vedem ca s-au schimbat…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, joi, ca a fost aprobat un Memorandum pentru ocuparea prin concurs sau examen a 5.200 de functii vacante din cadrul structurilor din subordine. Deficitul de personal in acestea variaza de la peste 20% in Politia Romana, la 24% in IGSU, potrivit news.ro. ”Posturile…

- Femeile sunt mai prudente la volan, e concluzia Poliției Romane pe baza numarului de accidente care au avut loc pe șoselele din Romania. Șoferițele au produs de cinci ori mai puține accidente intr-un an, comparativ cu barbații. Un aspect care trebuie menționat, insa, este acela ca sunt de doua ori mai…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a implementat, in parteneriat cu Inspectoratul General al Aviației, proiectul „HeliPol – Acțiune integrata pentru creșterea siguranței traficului rutier”, acesta avand drept scop creșterea gradului de siguranța și securitate privind infrastructura rutiera, prin…

- Politia Romana a emis o postare critica pe Facebook relationata cu scandalul generat de experimentul liderului Sindicatului Europol, in Portul Constanta, prin care ar fi vrut sa arate, in opinia lui, ca drogurile intra usor in Romania.Iata postarea de pe Facebook a Politiei Romane:Va prezentam mai jos…