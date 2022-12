Stiri pe aceeasi tema

- Celia și Bogdan au facut cel mai mare pas din viața lor și s-au casatorit! Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca foștii concurenți de la Insula Iubirii se iubesc nebunește și au o conexiune puternica. Iata ce imagini emoționante au postat de la eveniment pe o rețea de socializare.

- Mașina unei familii de romani care traiește de 22 de ani in Italia a fost dezmembrata și hoții i-au furat o mulțime de piese, paguba ajungand la 14.000 de euro, dupa cum relateaza cotidianul local L’Arena . „Am gasit altele similare online, dar cand am intrebat de unde le are, vanzatorul m-a blocat”,…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc, iar viața lor s-a schimbat radical de cand a aparut fiul lor, Tiago. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata de cand il au pe Tiago și de fiecare data cand au ocazia imortalizeaza cele mai emoționante…

- Gina Pistol a postat noi imagini cu fiica ei și a lui Smiley, Josephine. Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” și-a dorit foarte mult sa vina devina mama. Gina Pistol și-a dorit foarte mult sa devina mama, iar de cand a venit pe lume Josephine totul s-a schimbat pentru ea. Pe una dintre rețelele de…

- O zi plina de emoții pentru Malina Avasiloaie. Artista și-a increștinat astazi baiețelul, iar ea impreuna cu soțul ei au fost copleșiți de emoție. Nașii au fost nimeni alții decat Nicole Cherry și Florin Popa, lucru deja știut de intreaga lume. Vedeta a impartașit cu fanii imagini de la marele eveniment.

- Aproape de Vladimir Putin, celebrul dirijor rus Valeri Gherghiev a fost exclus din Academia Regala de Muzica Suedeza din cauza razboiului din Ucraina, a transmis institutia pentru AFP. "Prin alianta sa stransa cu guvernul rus care ataca acum Ucraina, consideram ca actioneaza intr-un mod in care ne este…

- Luis Gabriel și iubita lui, Haziran, au avut parte de emoții la dublu, dupa ce au decis sa organizeze și botezul baiețelului lor și cununia religioasa prin care și-au unit destinele, in aceeași zi. Iata imagini de la marele eveniment!

- Nunta secreta in showbiz-ul romanesc! Carmen de la Salciua se casatorește cu alesul inimii sale, Marian Corcheș. Cantareața a decis sa faca marele pas la altar, astfel ca astazi va avea loc marele eveniment.