Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica, liderul PNL Timiș, cere primarului Timișoarei sa lase consiliul de administrație al STPT in pace, pentru ca acesta mai are mandat pana in septembrie. Fritz a anunțat luni ca va cere in plenul Consiliului Local demiterea organismului de conducere, acum Nica spune ca edilul șef vrea sa aduca…

- Dominic Fritz: „Am solicitat azi Consiliului Local sa demita Consiliul de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara”. Nemulțumit de transportul public din Timișoara, Dominic Fritz ii invita pe consilierii locali ca, la randul lor...

- Liderul PNL Timis, Alin Nica, presedinte al Consiliului Judetean Timis, sustine, joi, ca Administratia Fritz se afla intr-o stagnare si ca nici macar nu continua proiectele incepute de administratia liberala, in mandatul trecut. Nica a adaugat ca Administratia Fritz va fi sanctionata, avand in vedere…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a dat un interviu pentru Deutsche Welle, in care s-a victimizat in scandalul lipsei caldurii și a spus jumatați de adevar in incercarea de a minimaliza responsabilitatea administrației sale in scandalul Colterm. USR-istul a dat vina pentru intreruperea aprovizionarea…

- VIDEO| Liderul PNL Alba, Ion Dumitrel, despre semnatura lui Silviu Ponoran pentru demiterea lui Iohannis: „Este unul din primarii de succes in administrație” VIDEO| Liderul PNL Alba, Ion Dumitrel, despre semnatura lui Silviu Ponoran pentru demiterea lui Iohannis: „Este unul din primarii de succes in…

- PNL Timișoara a trimis i scrisoare deschisa gruparii Fritz – Lațcau in legatura cu situația grava in care aceștia, de cand au preluat puterea, au adus Timișoara prin dezastrul de la Colterm: „PNL Timișoara, mesaj catre administrația USR: ”Blamand in dreapta și in stanga nu se rezolva problema prezentului…

- La cateva ore dupa ce primarul Dominic Fritz a adresat o scrisoare deschisa premierului și parlamentarilor de Timiș, reprezentanții PNL au reacționat. Liberalii din Timiș au transmis ca vor face demersuri catre Guvernul Romaniei pentru a aloca in continuare sume de bani catre Timișoara, pentru termoficare,…

- Dupa ce a reușit performanța istorica de a aduce Timișoarei cea mai mare amenda, cea aplicata de Administrația Fondului de Mediu catre Colterm, pentru neachiziționarea de certificate verzi necesare producerii de caldura prin arderea de carbuni, primarul Dominic Fritz se spala pe maini de orice raspundere.…