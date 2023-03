Stiri pe aceeasi tema

- Un fost director de producție de la Cupru Min SA Abrud a incetat din viața. Compania transmite condoleanțe Fostul Director de Producție al Cupru Min SA, Schvartz Viliam Eugen, s-a stins din viața la varsta de 68 de ani, anunța conducerea companiei. Acesta a decedat duminica, 26 martie 2023. Reprezentații…

- ”Automotive Albaca si AMBRO Suceava, doua modele de afaceri care integreaza economia circulara. Sunt astazi la Suceava pentru a discuta cu mediul de afaceri local despre fondurile puse la dispozitie de Ministerul Economiei prin cele 3 scheme de ajutor de stat pentru industria prelucratoare, economie…

- Actiunea TeraPlast a fost inclusa de catre Bursa de Valori de la Viena in indicele ROTX EUR in urma revizuirii componentei acestuia, anunta compania.”Actiunea TeraPlast a fost inclusa de catre Bursa de Valori de la Viena in indicele ROTX EUR in urma revizuirii componentei acestuia. Noua structura…

- Compania de dezvoltare software și furnizare servicii digitale a incheiat 2022 cu afaceri de 10 milioane de Euro We as Web a incheiat 2022 cu un profit net de 2 milioane Euro și țintește mai mult decat dublarea acestuia – 4,2 milioane de Euro la finele anului Compania a deschis noi birouri in Albania,…

- Universitatea de Vest din Timișoara și Bursa de Valori București prezinta mediului de afaceri local o noua modalitate de dezvoltare a unui business, prin intermediul evenimentului „Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital”. Va fi lansata dezbaterii o tematica de actualitate, cea a relației dintre…

- Grupul Serban Holding, companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura și unul dintre cei mai activi jucatori din agribusiness, va prelua o companie daneza care deține circa 800 hectare de teren agricol. Serban Holding, fondat de Nicolae Șerban, a anunțat la Bursa de…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. invita toti pensionarii și persoanele varstnice cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca la Centrele de vanzare carduri și la Automatele din statii pentru emiterea Abonamentelor pentru anul 2023, conform incadrarii in noile plafoane de venituri aprobate prin Hotararea…

- Guvernul a aflat ca nu poate reduce pragul din cifra de afaceri de la care se aplica taxa, conform raspunsului Comisiei Europene, citat de Profit.ro . Bucureștiul așteapta lamuriri in privința modului in care se calculeaza cifra de afaceri. Comisia Europeana a transmis un prim raspuns la intrebarile…