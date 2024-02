Compania locală de software Trencadis a raportat afaceri de 33,7 milioane de euro în 2023, în creştere cu 38,7% ”Trencadis, companie de tehnologie specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software complexe pentru sectorul guvernamental si cel de business, a incheiat anul 2023 cu afaceri de 33,7 milioane de euro (167,8 milioane lei), in crestere cu 38,7% fata de anul precedent, care survine dupa avansul de 21% din 2022 Compania precizeaza ca rezultatele obtinute in 2023 reprezinta un nou record al volumului de afaceri, iar profitul realizat a fost de 1,24 milioane de euro (6,2 milioane lei) in crestere cu 53,2% fata de anul precedent. ”In contextul finantarilor din cadrul PNRR si a fondurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestul este motivat de intenția de micșorarea a salariilor de incadrare cu 5,82%, dar și de faptul ca in bugetul de venituri și cheltuieli din acest an nu sunt prevazute sumele aferente adaosurilor, primelor și indexarea cu rata inflației, care sunt prevazute in Contractul Colectiv de Munca. „Organizarea…

- De la data de 1 ianuarie, a fost instituit un impozit pentru companiile care opereaza in sectoarele de petrol și gaze naturale, care inregistreaza o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

- Compania globala de comerț electronic eBay a ajuns la un acord de a plati suma de 3 milioane dolari amenda penala, pentru o campanie de harțuire și intimidare a unui cuplu din Massachusetts, care a avut loc in anul 2019.

- Omul de afaceri Gruia Stoica a preluat compania de lucrari energetice Electromontaj Carpați prin intermediul Grampet Logistics SRL, parte a grupului Grampet deținut de milionar. Grampet Logistics SRL, companie fondata de Gruia Stoica, a cumparat de pe BVB un pachet de 70,06% din acțiunile Electromontaj,…

- Aproximativ 225 de angajati vor fi exclusi din forta de munca Etsy, ceea ce va aduce numarul de angajati pentru platforma principala de comert electronic a Etsy la aproximativ 1.770 de oameni, similar cu numarul de angajati al companiei la inceputul anului 2022 si peste nivelurile din 2020. CEO-ul Etsy,…

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…

- Mihaela Elena Mergeane, procurorul general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a fost numita oficial procuror general al Dobrogei, incepand cu data de 1 ianuarie 2024. La momentul respectiv, se va incheia mandatul actualului procuror general al PCA Constanta, magistratul Gigi…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se intrunește astazi, 24 noiembrie, in ședința. Pe ordinea de zi sunt 14 proiecte, printre acestea fiind și suspendarea din funcție a unor judecatori.