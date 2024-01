Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte PNL Dambovita, Virgil Guran, a anuntat miercuri, 10 ianuarie, ca alianta cu PSD s-a terminat și a argumentat ruperea de social-democrați invocand mai multe motive, inclusiv acela ca, din 31 de microbuze electrice, doar 4 au ajuns la primariile cu primari PNL.„Mi s-a demonstrat ca unii se…

- Virgil Guran, presedinte PNL Dambovita, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in Dambovita, alianta cu PSD s-a terminat. El a acuzat ca ”unii se cred in continuare stapani de mosie in Dambovita”, si a dat ca exemplu alocarea microbuzelor electrice, unde din 31, doar 4 au ajuns la primariile…

- „Mi s-a demonstrat ca unii se cred in continuare stapani de mosie in Dambovita, mai intai cu alocarea microbuzelor electrice. Din 31 de microbuze, doar 4 au ajuns la primariile cu primari PNL. Am cerut explicatii presedintelui CJ Dambovita si i-am solicitat sa elimine discriminarea. Situatia s-a repetat…

- Virgil Guran, presedinte PNL Dambovita, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in Dambovita, alianta cu PSD s-a terminat. ”Mi s-a demonstrat ca unii se cred in continuare stapani de mosie in Dambovita, mai intai cu alocarea microbuzelor electrice. Din 31 de microbuze, doar 4 au ajuns la…

- Centru de recuperare medicala pentru dambovițenii adulți care au suferit accidente vasculare cerebrale sau au alte afecțiuni neuromotorii! Proiectul are o valoare de 4,9 milioane lei și va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența PNRR! In acest centru dambovițenii cu problemele…

- Centru de recuperare medicala pentru dambovițenii adulți care au suferit accidente vasculare cerebrale sau au alte afecțiuni neuromotorii! Proiectul are o valoare de 4,9 milioane lei și va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența PNRR! In acest centru dambovițenii cu problemele…

- Una dintre cele mai mari investiții cu acționariat elvețian din Romania, fabrica de bioetanol de la Podari din județul Olt, va fi inchisa. Anunțul vine la aproape un an și jumatate de la momentul inaugurarii, o premiera pentru piața locala. Elvețienii de la Clariant renunța la o investiție de peste…

- Deputatul Viorel Focșa, exclus din AUR dupa ce și-a agresat soția, revine in grupul parlamentar AUR. Anunțul a fost facut chiar de deputat in plenul Camerei Deputaților. La data de 7 ianuarie, Biroul Național de Conducere al AUR a luat decizia de a-l exclude pe Dumitru Viorel Focșa din partid, dupa…