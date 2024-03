Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Guran a rabufnit: Invit primarii PNL care stau si pe la noi si pe la PSD sa plecePresedintele PNL Dambovita, senatorul Virgil Guran, le cere primarilor liberali care "stau si pe la PNL si pe la PSD" sa plece la PSD.Declaratia vine dupa ce, vineri, primarul din localitatea damboviteana…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, a transmis, vineri, cu ocazia Zilei de 8 Martie, un mesaj femeilor din Romania, in care le mulțumește „pentru curajul, grija și determinarea cu care iși asuma rolurile din familie, de la locul de munca și din comunitate”. „Astazi este despre doamnele și domnișoarele…

- Presedintele PSD Constanta, senatorul Felix Stroe face precizari in ceea ce priveste dezbaterea cu privire la libertatea alesilor locali de a si schimba partidul politic inaintea alegerilor locale.Prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, aduce in atentie argumente pentru sustinerea acestei…

- Ilustrație: Marian Avramescu Buldogul Vasile Blaga vrea ca Partidul Social Democrat (PSD) sa-și inlature capastrul de pe calul Partidului Național Liberal (PNL). Vasile Blaga nu a realizat insa altceva, decat sa demonstreze ca o veche vorba din popor este inca de actualitate: Nu mor caii, cand vor cainii.…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fostul primar al municipiului Constanta, Decebal Fagadau. "Pentru ca ne plac diminetile, pentru ca ne place cafeaua fierbinte, pentru ca ne plac proiectele de viitor, pentru toate acestea…

- Echipa PNL Strehaia se marește! Președintele AUR Strehaia, Dan Molea, impreuna cu membrii organizației s-au alaturat organizației PNL Strehaia. Anunțul a fost facut de deputatul liberal Virgil Popescu. ”S-au convins ca AUR nu este un partid serios” ”Echipa liberala de la Strehaia este de astazi mult…

- Alianța PNL – PSD Dambovița s-a destramat. Anunțul a fost facut de Virgil Guran, presedintele PNL Dambovita, in cadrul unei conferințe de presa. L iberarul Virgil Guran a venit și cu explicații privind decizia menționand ca ”unii se cred in continuare stapani de mosie in Dambovita”. PNL aduce acuzații…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a transmis un mesaj emoționant pe platforma de socializare Facebook, reflectand asupra realizarilor semnificative din cursul anului și exprimandu-și recunoștința fața de comunitate. Intr-o postare in care a evidențiat importanța proiectelor pentru…