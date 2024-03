Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Dambovita, senatorul Virgil Guran, s-a cam saturat sa-și vada colegii liberali cum trec in barca PSD. Acesta a venit cu un mesaj clar pentru primarii liberali care cocheteaza și cu PSD. Virgil Guran a rabufnit la adresa primarilor liberali care cocheteaza și cu PSD! Senatorul liberal…

- Virgil Guran a rabufnit: Invit primarii PNL care stau si pe la noi si pe la PSD sa plecePresedintele PNL Dambovita, senatorul Virgil Guran, le cere primarilor liberali care "stau si pe la PNL si pe la PSD" sa plece la PSD.Declaratia vine dupa ce, vineri, primarul din localitatea damboviteana…

- „Anunțul premierului potrivit caruia este pe aceeași linie cu poziția PNL de a nu crește taxe noi anul acesta a sublinia puterea și importanța prezenței PNL in coaliție și un pas in direcția buna. De asemenea, referitor la taxare, vreau sa subliniez ca PNL, sub conducerea mea, va continua sa militeze…

- Ilustrație: Marian Avramescu In timpul unei sesiuni de schi, președintele Klaus Iohannis a avut o revelație, ce pare sa fi salvat coaliția de guvernare formata de Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) și, odata cu aceasta, și urmatoarele sale delegații in țari exotice, strategice…

- Un deputat de Iași și-a anunțat miercuri, 14 februarie, decizia de a pleca din Partidul Social Democrat (PSD). Parlamentarul și-a explicat și hotararea de a parasi tabara social-democrata. Marius Ostaficiuc și-a anunțat decizia prin intermediul unei postari pe Facebook. Deputatul pleaca din randurile…

- Specialul an 2024 este analizat pe toate parțile de oameni din toate domeniile. A venit și randului lui Gigel Lazar, președintele Federației Neguvernamentala Antidrog, care susține intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca PSD va avea o soarta crunta la alegerile europarlamentare și va fi abia pe locul…

- Presedinte PNL Dambovita, Virgil Guran, a anuntat miercuri, 10 ianuarie, ca alianta cu PSD s-a terminat și a argumentat ruperea de social-democrați invocand mai multe motive, inclusiv acela ca, din 31 de microbuze electrice, doar 4 au ajuns la primariile cu primari PNL.„Mi s-a demonstrat ca unii se…