- Justitia rusa a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Alexei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, transmit AFP si Reuters. Judecatorul unei instante din Moscova, Dmitri Balasov, a redus insa cu o luna si jumatate pedeapsa activistului anticoruptie,…

- Avocatii liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii au facut vineri recurs la pedeapsa cu inchisoarea de trei ani si jumatate impusa la 2 februarie pentru incalcarea termenilor unui control judiciar, transmite EFE . Tribunalul Urban din Moscova va analiza apelul la 20 februarie, dupa cum a declarat presei…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.