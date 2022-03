Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii Uniunii Salvați Romania (USR) au cerut liderilor Uniunii Europene, in cadrul unui pachet de sancțiuni economice mai dure impotriva Moscovei, eliminarea bancilor rusesti din sistemul international de plati SWIFT, informeaza news.ro."Prin aceasta masura, economia Rusiei ar fi afectata…

- Reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi dupa amiaza, în sistem de videoconferinta, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 si la cea a sefilor…

- Europarlamenarul USR Dacian Cioloș a transmis, joi, pe Facebook, ca cere blocarea „de indata” a publicațiilor rusești precum Sputnik sau Russia Today. Cioloș este de parere ca acestea sunt „mijloace de propaganda media” ale Moscovei și ca romanii trebuie sa fie atenți la ce informații consuma. „Solicit…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca Parlamentul Romaniei, care este o institutie fundamentala a statului roman, are obligatia sa adopte o declaratie clara, limpede, de condamnare a actiunii Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si de stabilire a unei pozitii foarte clare de participare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista nici un pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa, in acest moment. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a afirmat șeful…

- Aflat in ceea ce el a numit "o 'misiune de pace'', Orban si-a manifestat speranta ca discutiile ce vor urma in zilele si saptamanile urmatoare vor conduce in final la un acord, potrivit Agerpres."As dori sa va asigur ca niciun lider al Uniunii Europene, al statelor membre nu isi doresc un razboi. Suntem…

- Una dintre propunerile prezentate Rusiei in raspunsurile scrise transmise miercuri de Statele Unite privind garantiile de securitate este permiterea inspectarii bazelor americane de aparare impotriva rachetelor balistice din Polonia și Romania, potrivit oficialilor de la Washington,

- Rusia a avertizat miercuri ca nu va sta cu “bratele incrucisate” in fata actiunilor Occidentului, pe care il acuza ca incearca sa obtina avantaje unilaterale si sa instige Ucraina de a provoca Moscova, relateaza EFE si Interfax. “Nu vom sta cu bratele incrucisate”, a declarat ministrul rus de externe…