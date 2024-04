Blocarea accesului la Schengen terestru și spionajul rusesc Viktor Orban și Karl Nehammer sunt periculoși pentru proiectul european pentru ca fac, direct sau indirect, jocurile Moscovei. Presa europeana a tot prezentat anchete pe aceasta tema. Viena era in timpul razboiului rece capitala spionajului. E a continua sa fie și azi, deși, intre timp, Razboiul Rece 2.0 dintre Occident și Rusia a devenit unul fierbine. Dar cancelarul federal austriac, Karl Nehammer, pare ca de abia acum a aflat. In al 25-lea ceas, Nehammer descopera cu uimire apa calda. Un fost funcționar de rang inalt de la Viena, coordonator al unui serviciu secret austriac, a fost descoperit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

