- Alexandra Dinu a avut o prima reacție dupa ce in presa s-a scris ca ea e tanara blonda pe care Bobby Paunescu a pozat-o in patul sau, in vacanța pe care au petrecut-o alaturi mai mai mulți prieteni in Italia. „Intre mine și Bobby nu e NICI O ALTA RELAȚIE in afara de cea de amiciție”, a explicat actrița.…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au desparțit dupa trei ani de relație, iar vestea a fost una neașteptata pentru toata lumea. Fosta iubita a actorului s-a afișat acum alaturi de alt barbat.Povestea de dragoste dintre Viviana Sposub și George Burcea, care a inceput la filmarile pentru „Ferma”, s-a incheiat…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, participa la cea de-a 11-a reuniune a Forumului Politic la Nivel Inalt privind Dezvoltarea Durabila (HLPF2023), organizata sub auspiciile Consiliului Economic și Social (ECOSOC) al ONU, care are loc in perioada 10-20 iulie 2023, la New York, in…

- Sportivul roman Constantin Popovici a castigat, sambata, etapa de Cupa Mondiala de la Fort Lauderdale (SUA).Campion european de high diving in 2022, Constantin s-a impus in Statele Unite ale Americii cu un punctaj total de 473,90 puncte, conform Mediafax. CITESTE SI Lovitura totala pentru Simona…