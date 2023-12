Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion și pile de combustibil pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu ia masuri puternice, se arata intr-un document pregatit pentru liderii UE, citat de Reuters.…

- Noul șef al PPC Romania (fostul ENEL) – a explicat de ce tranziția de la combustibili fosili la energii regenerabile nu este, așa cum e prezentata deseori, un cost sau chiar o povara pentru economie, ci, dimpotriva, are avantaje uriașe, inclusiv pentru consumatorul final. ”Nu putem vorbi despre…

- Senator Ovidiu Puiu: “Ostilitațile in desfașurare din Orientul Mijlociu, dar nu numai, sunt ca un butoi de pulbere. Las pentru moment deoparte discuțiile despre implicațiile in planul ordinii mondiale și ma opresc la un singur palier: energia. Vad deja multiple scenarii la scara globala care evalueaza…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune ca razboiul din Ucraina a creat contextul ca Romania și intreaga Europa sa renunțe la dependența de gazul rusesc. In același timp a facut trimitere la un citat al lui John F Kennedy: „Cine crede ca poate prelua puterea calarind tigrul ajunge sa fie mancat…

- La nivel declarativ, liderii Uniunii Europene se arata tot mai ingrijorați de riscul creșterii dependenței de tehnologia chinezeasca, pe masura ce Europa avanseaza in tranziția catre energia verde. Politicienii vorbesc despre nevoia unor masuri care sa limiteze acest risc, in condițiile in care exista…

- De curand am avut ocazia sa interacționez pentru cateva minute cu Xiaomi MIX Fold 3, cel mai nou pliabil al brand-ului chinez. Chiar daca deja aceasta serie de telefoane a ajuns la a treia generație, Xiaomi nu pare sa considere ca piața din Europa destul de importanta pentru a aduce aceste dispozitive…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a declarat miercuri, in urma unei intrevederi cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca Ungaria „semnaleaza” intentia de a cumpara mai mult gaz din Romania, pentru a reduce dependenta de Rusia si a sustinut ca proiecte de exploatare precum Neptun Deep ar trebui…

