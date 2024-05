Europa, all-in pe război! România, piață de desfacere pentru vechiturile Vestului Daca la inceput erau doar niște pași marunți, dar apasați, acum se alearga in ritm susținut spre razboi. De fapt, Europa face, deja, pregatiri pentru un conflict de proporții, singura tema adusa in orice discuție „azi” fiind inarmarea. Dar, cum piața este dominata de doi mari jucatori – SUA și Rusia -, UE vrea sa-și […] The post Europa, all-in pe razboi! Romania, piața de desfacere pentru vechiturile Vestului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

