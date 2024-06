Stiri pe aceeasi tema

- Dependenta de gaz a Europei, la fel de ridicata ca inainte de criza, aduce modificari importante de pret la orice limitare a livrarii, sustine Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), intr-o analiza."Dependenta de importurile in energie in Europa nu au suferit modificari…

- In luna februarie, Uniunea Europeana a achiziționat din Rusia 521.300 de tone de ingrașaminte in valoare de 167 milioane de euro - cu 16% mai mult in termen natural și cu 21% mai mult in termeni monetari fața de ianuarie a acestui an, precum și un volumul maxim din decembrie 2022, cand s-au cumparat…

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar și dupa crizele recente, deoarece dependența de Rusia a fost inlocuita cu cea fața de alte țari, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligenta (AEI), bazata pe date de la agenția oficiala de statistica a UE Eurostat. Romania…

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, dependenta de Rusia fiind inlocuita cu dependenta... The post ENERGIE IN EUROPA Cat de dependenta este Romania de gazele de import? first appeared on Informatia Zilei .

- Europa ramane puternic dependenta de importurile de energie chiar si dupa criza energetica, dependenta de Rusia fiind inlocuita cu dependenta de alte tari, arata o analiza realizata de Asociatia Energia Inteligenta (AEI), pe baza datelor Eurostat. Potrivit sursei citate, Romania este tara cea mai putin…

- Chiar și dupa incheierea crizei energetice, Europa ramane in mare masura dependenta de importurile de energie, cu dependența fața de Rusia fiind inlocuita de dependența de alte țari, conform unei analize efectuate de Asociația Energia Inteligenta (AEI) pe baza datelor furnizate de Eurostat, citate de…

- Romania este tara cea mai putin dependenta de gazele de import si a doua cea mai putin dependenta de importul de produse petroliere."Dependenta de importurile de energie in Europa nu a suferit modificari importante in ultimii ani, Europa ramanand puternic dependenta de importurile de energie chiar…

- Dependența de importurile in energie in Europa nu au suferit modificari importante in ultimii ani, Europa ramanand puternic dependenta de importurile de energie chiar și dupa criza energetica. Analiza datelor Eurostat demonstreaza ca masurile luate in ultima perioada nu a modificat semnificativ nivelul…