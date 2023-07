Alertă sanitară: doi soţi au murit după ce au dat cu insecticid de ţânţari Doi soti din Iasi si-au pierdut viata dupa ce au dormit in camera in care au folosit spray de insecte inainte de culcare. Li s-a facut rau peste noapte, si chiar daca au ajuns ulterior la spital, medicii nu i-au mai putut salva. Cazul vine la putin timp dupa ce doi soti din Dolj au […] The post Alerta sanitara: doi soti au murit dupa ce au dat cu insecticid de tantari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

