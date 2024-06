Alertă!Primul caz de febră Oropouche în Europa Primul caz din Europa de febra Oropouche (o arboviroza precum dengue, Zika, chikungunya) a fost diagnosticat in Italia la un pacient cu antecedente recente de calatorie in regiunea tropicala a Caraibelor. Cazul a fost raportat autoritaților sanitare din regiunea Veneto, conform Il Messaggero. Virusul a fost izolat in laborator, fiind primul pas spre dezvoltarea de […] The post Alerta!Primul caz de febra Oropouche in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

