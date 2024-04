Stiri pe aceeasi tema

- O noua drona suspecta a fost descoperita de armata langa aeroportul din Constanța, in apropiere de baza militara Mihail Kogalniceanu. Este al doilea incident de acest fel din ultimele zile. Din primele informații, se pare ca este vorba despre o drona civila de mici dimensiuni care a fost ridicata de…

- Drona semnalata, miercuri, in apropierea Aeroportului „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta a evoluat cu viteze mici si la inaltimi reduse, militarii afirmand ca aceasta era, cel mai probabil, de natura comerciala, relateaza News.ro. „Miercuri, in intervalul 20.54 - 21.51, personalul aflat in…

- Personalul de paza din Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu a raportat miercuri, in intervalul 20.54 – 21.51, prezența in aer a unui „sistem aerian fara pilot, cel mai probabil de natura comerciala”, care a evoluat „cu viteze mici și la inalțimi reduse”, au informat joi Forțele Aeriene Romane.

- Asteroidul care va trece pe langa Pamant in aceasta noapte. NASA a facut anunțul de ultim moment In dimineața acestei zile, la ora 5:51 p.m. ora Romaniei, un asteroid impresionant, cu o lațime de aproximativ 600 de metri, va trece in apropierea Pamantului. Daca nu reușiți sa il observați acum, va trebui…

- Noi fragmente de drona, asemanatoare celei de tip „Gherani-2”, au fost gasite sambata in zona de frontiera moldo-ucraineana, a indicat Politia de frontiera a Republicii Moldova, citata de NewsMaker si Deschide.md. Fragmentele au fost gasite pe un camp din apropierea localitatii Etulia Noua, raionul…

- Deși pare greu de crezut, Primaria Bistrița a reușit sa preia anul trecut o biserica. Este vorba despre cea de langa caminul de batrani, iar municipalitatea motiveaza aceasta mișcare cu faptul ca vrea sa ofere consiliere spirituala locatarilor caminului. Prefectura spune ca hotararea e ilegala și cere…

- Pamantul va fi vizitat, zilele acestea, de o mulțime de asteroizi. Cel mai mare este 2008 OS7, de dimensiunea unui zgarie nori, care va trece pe langa Pamant vineri. In ciuda faptului ca asteroidul are dimensiuni similare cu Empire State Building din New York sau cu Turnul Willis din Chicago, Nasa ne…

- MOBILIZARE… Autoritațile din județul Vaslui au intrat in alerta, in urma constatarii unor simptome de pesta porcina africana la o suina și decesul a 10 purcei in comuna Tanacu. Anunțul a fost facut de prefectul județului Vaslui, Daniel Onofrei, care a menționat ca toate suinele din exploatația respectiva…