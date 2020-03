Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta internata la Maternitatea MedLife Grivita a fost confirmata cu coronavirus. Femeia s-a internat in 13 martie si a declarat ca nu a calatorit in afara tarii si nu a interactionat cu persoane venite din strainatate. Ulterior, femeia a facut pneumonie, fiind confirmata cu coronavirus, iar unitatea…

- Militarii spanioli au gasit batrani abandonati, chiar morti in paturi, in azilurile afectate de coronavirus din Spania, a anuntat luni Ministerul apararii de la Madrid. „Vom fi implacabili si inflexibili in privinta modului in care sunt tratati varstnicii in aceste resedinte”, a declarat ministrul Margarita…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces, in Romania, al unei persoane confirmata pozitiv la COVID - 19. Este vorba de o femeie de 72 de ani, internata la spitalul din Suceava. The post Coronavirus, decesul cu numarul patru: femeie de 72 de ani, internata la Suceava, cu diabet și boli…

- Ziarul Unirea Al patrulea deces al unei persoane cu coronavirus in Romania: o femeie de 72 de ani internata in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice A fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane cu coronavirus in Romania: o femeie de 72 de ani internata in Spitalul județean…

- Imagini emoționante au fost surprinse in Spania, una dintre țarile in care pandemia de coronavirus face ravagii. O femeie care a implinit 80 de ani a fost sarbatorita de vecini, chiar daca se aflau cu toți in autoizolare.In imaginile devenite virale pe internet se poate vedea cum un barbat striga la…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost inregistrat in Iasi. Este vorba de o femeie in varsta de 36 de ani dintr-o comuna ieseana. Ea face parte dintr-un lot de cinci persoane care au fost testate ieri, iar rezultatle de astazi au aratat ca este infectata, celelalte rezultate fiind negative.…

- O femeie in varsta de 51 de ani, care a calatorit din Italia in Romania cu același autocar cu suceveanul diagnosticat cu coronavirus, a fost confirmata pozitiv. Potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, femeia a fost contact direct al barbatului in varsta de 71 de ani, din ...