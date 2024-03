Stiri pe aceeasi tema

- Hotelurile și restaurantele din Madrid se confrunta cu o noua mafie: a hoților de scaune și mese luate noaptea cu dubele. Multe ajung in Romania, scrie ziarul El Mundo. The post SPANIA, MAFIA SCAUNELOR Scaune și mese furate de pe terasele din Madrid ajung in Romania. first appeared on Informatia…

- Colegiul Național Tudor Vianu a gazduit joi evenimentul eFAST GAMING ȘI SPORT, organizat de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR) și Institutul Național pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), in parteneriat cu Institutul Sportiv Roman. Evenimentul, moderat de avocata Luminița…

- Un avocat din Oradea, Mircea Ursuța, și familia sa au obținut o victorie importanta in instanța impotriva companiei de transport aerian Wizz Air, dupa o experiența dezamagitoare intr-o calatorie spre Spania in 2020. Instanța de la Judecatoria Alba Iulia a decis sa acorde familiei Ursuța despagubiri…

- Intr-o incercare de a promova un dialog constructiv și de a consolida relațiile dintre magistrați și avocați, Institutul Național al Magistraturii (INM), Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR) și Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor au organizat o masa rotunda…

- Patru romani sunt acuzați de Parchetul European (EPPO) de frauda cu fonduri destinate tinerilor fermieri din diaspora, un program derulat prin intermediul AFIR. In acest caz este vorba de frauda, iar in loc ca aceste fonduri sa-i ajute pe tinerii fermieri care locuiesc in strainatate sa revina la munca…

- Criza din justiție: Scrisoare deschisa din partea Uniunii Naționale a Barourilor din Romania. Ce solicita autoritaților statului Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR) solicita autoritaților statului reluarea activitații judiciare. Avocații transmit ca susțin formele de protest care ”nu aduc…

- Romania va disputa un amical cu naționala Columbiei pe 26 martie, la Madrid, pe stadionul lui Atletico. FRF a stabilit doua meciuri amicale pentru luna martie. Primul, cu Irlanda de Nord, are loc pe 22, pe Arena Naționala. Pentru al doilea, FRF a vrut o naționala puternica, iar meciul sa se dispute…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) cere ca instantele judecatoresti sa comunice barourilor situatia completurilor la care activitatea este afectata de actiunile de protest ale grefierilor si cauzele pentru care se apreciaza ca protestul nu impiedica judecata, argumentand ca ”este esential…