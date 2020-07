Alertă! Economia nu mai suportă o altă carantinare Reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri din Romania avertizeaza ca economia nu va mai suporta noi restricții de genul celor date in perioada starii de urgența. Firmele se afla oricum la limita subzistenței și, fara ajutoare din partea statului, acestea risca sa falimenteze in masa. Mediul de afaceri nu mai suporta inca o carantinare și nici […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

