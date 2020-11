Fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea a afirmat, joi, la intrarea in sediul Directiei Nationale Anticoruptie, ca a fost chemat de procurori pentru a fi audiat in calitate de martor, conform Agerpres.

Citește și: REVOLTA la Spitalul Witting din Capitala: SCRISOARE deschisa a medicilor care acuza mediu toxic și ABUZURI .

"Am fost sunat, rugat sa vin in calitate de martor, asta am facut. Deocamdata nici eu nu stiu absolut nimic. (...) Decat in calitate de martor, dar nu stiu in ce dosar", a declarat Daniel Florea.