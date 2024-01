Stiri pe aceeasi tema

- Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde, care a cazut si s-a accidentat la coborarea de sambata de la Wengen, a suferit o luxatie la umarul drept, o taietura la gamba si mai multe vanatai.Federatia norvegiana de schi a oferit duminica dimineata informatii despre starea de sanatate a lui Aleksander…

- Renuntarea la fumat nu este niciodata usoara, mai ales cand este un obicei consolidat, tot din cauza dependentei de nicotina. Ajutorul ar putea veni si dintr-o simpla plimbare, informeaza Mediafax.Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Innsbruck, Austria, sedintele scurte de mers rapid…

- Vacanța un hotel din Poiana Brașov, de Craciun și Revelion, a ajuns sa coste de cinci ori mai mult decat in Thailanda sau Miami. Acesta este concluzia unei tinere care a incercat sa iși petreaca vacanța de iarna la Poiana Brașov. A ales Thailanda, unde pentru un sejur de 10 zile a platit aproape 2.000…

- Campionatele Naționale de Bob ale Romaniei au avut loc la... Innsbruck, in Austria, in condițiile in care in țara noastra nu s-a putut desfașura aceasta intrecere. Printre competitori s-a aflat șli campineanca Georgetap Popescu, legitimata la CSO Sinaia și antrenata de Dorin Alexandru Grigore.

- Olanda a transmis ca este de acord cu aderarea Bulgariei la spatiul Schengen, transmite Reuters. Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țarilor de Jos in Romania, a facut anunțul intr-o postare pe platforma „X” (ex-Twitter): „Ma bucur sa anunț ca astazi guvernul a informat Parlamentul cu privire…

- Sportiva romana Andreea Grecu s-a clasat pe locul al treilea in proba de monobob, sambata, la concursul de la La Plagne (Franta), din Cupa Mondiala de bob, conform Agerpres.Grecu a fost cronometrata cu timpul de 2 min 08 sec 21/100, fiind devansata de sportiva americana Kaysha Love, 2 min 07 sec…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat ca Romania are sansa de a adera la Spatiul Schengen si a subliniat ca acesta nu se desfiinteaza, in contextul in care mai multe state au anuntat ca politistii vor fi prezenti la granite si vor face controale, decizia fiind luata dupa ce a izbucnit conflictul…

- In contextul crizei din Orientul Mijlociu, mai multe state din Europa Centrala, care fac parte din Spațiul Schengen, au decis sa suspende temporar acordul, reintroducand controale la granița. Alertele teroriste și incidentele inregistrate in ultimele zile in capitalele europene au determinat guvernele…