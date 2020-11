Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, candidatul republicanilor pentru un nou mandat la Casa Alba a facut un tur de forta, cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale SUA 2020, in speranta ca va reusi sa rastoarne cifrele sondajelor de opinie care il dau in acest moment drept favorit pe candidatul democrat…

- Cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din SUA, presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, va face luni un adevarat tur de forta in speranta de a rasturna cifrele din sondaje care il plaseaza pe rivalul sau democrat Joe Biden in pozitia de favorit, relateaza AFP. Intr-o America extrem…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Presedintele Donald Trump a facut o serie de promisiuni la un miting de campanie organizat vineri in Atlanta in incercarea de a-i atrage pe alegatorii afro-americani, printre care cea vizand declararea Juneteenth (sarbatoarea din 19 iunie, denumita si Ziua Libertatii cand se celebreaza emanciparea…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

- Candidatul prezidential al democratilor americani, Joe Biden, si coechipiera sa, Kamala Harris, vor fi testati in mod regulat impotriva infectiei cu noul coronavirus, a indicat un colaborator al acestora, in contextul in care echipa de campanie se pregateste pentru posibilitatea inmultirii evenimentelor…