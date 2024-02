Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul si-a lansat amenintarile dupa prezentarea publica a unui proiect de lege adoptat in Senat, care prevede o anvelopa in valoare de 60 de miliarde de dolari destinata Kievului. Acest proiect de lege – care prevede in afara de acest ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat Kievului,…

- Președintele american Joe Biden a discutat luni cu premierul britanic Rishi Sunak despre situația din Marea Roșie, dar și despre Gaza și Ucraina, scrie Reuters.„Au vorbit despre ceea ce se intampla in Marea Roșie și despre necesitatea unei abordari multilaterale internaționale continue pentru a perturba…

- La Washington continua totusi negocierile cu privire la un pachet de ajutor pentru Ucraina care ar putea fi conditionat de o revizuire a masurilor de securitate la frontierele SUA."Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum", a declarat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Consiliului…

- Casa Alba a anuntat joi ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet” din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev, relateaza EFE si Reuters. La Washington continua totusi negocierile cu privire la un…

- Președintele american Joe Biden nu ia in considerare demiterea secretarului Apararii, Lloyd Austin, deși șeful Pentagonului nu a dezvaluit ca este spitalizat de mai multe zile, de la inceptul anului, a declarat luni, 8 decembrie, un oficial de la Casa Alba, potrivit Reuters.Austin, care se afla chiar…

- Președintele american Joe Biden și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat despre etapele campaniei militare a Israelului in Gaza. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la site-ul Casei Albe. Washingtonul dorește ca Ierusalimul sa treaca la operațiuni militare mai puțin intense…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat duminica drept un ''nonsens total'' susținerea presedintelui american Joe Biden in sensul ca Rusia va ataca o tara a NATO daca va castiga in Ucraina, scrie Reuters.

- Presedintele american, Joe Biden, l-a invitat pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski la o intalnire la Casa Alba pe 12 decembrie, pentru discutii pe marginea razboiului impotriva Rusiei si cu privire la "importanta vitala" a continuarii sprijinului SUA pentru efortul de aparare al Ucrainei, informeaza…