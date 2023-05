Stiri pe aceeasi tema

- Ziua alegerilor prezidențiale din Turcia. In ajunul alegerilor decisive, presedintele Recep Tayyip Erdogan, care isi simte pozitia mai amenintata ca niciodata, si-a mobilizat sambata sustinatorii din Istanbul cu o rugaciune finala la Hagia Sofia, in timp ce Kemal Kilicdaroglu a adus un omagiu la Ankara…

- In ajunul alegerilor decisive pentru Turcia, presedintele Recep Tayyip Erdogan, care isi simte pozitia mai amenintata ca niciodata, si-a mobilizat sambata sustinatorii din Istanbul cu o rugaciune finala la Hagia Sofia, in timp ce Kemal Kilicdaroglu a adus un omagiu la Ankara fondatorului republicii…

- Un fost birocrat de 74 de ani devenit politician, Kilicdaroglu s-a prezentat in campanie ca un candidat in puternic contrast cu bataiosul șef al statului: un om al dialogului, dornic de consens cu partidele politice și gata sa raspunda nevoilor tuturor claselor sociale din Turcia. Sondajele sunt incurajatoare,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost prezent sambata, 29 aprilie, la un eveniment, la Istanbul, relateaza AFP, citata de News.ro. In ultimele zile, liderul de la Ankara s-a confruntat cu o gastroenterita din cauza careia și-a intrerupt campania pentru alegerile care vor avea loc pe 14…