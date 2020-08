Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegrenii voteaza duminica in alegeri parlamentare in care nici partidul prooccidental aflat de mult timp la putere si nici o alianta rivala prosarba nu par in masura sa obtina o majoritate in Parlament, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rezultatul scrutinului urmeaza sa determine viitorul…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, considera ca, in conditiile in care toti participantii la evenimentele electorale vor respecta regulile, nu ar trebui sa existe o crestere a riscului de raspandire a noului coronavirus. El apreciaza ca scrutinul din 27…

- Alegatorii care vor veni la vot la alegerile locale din 27 septembrie iși vor da jos masca obligatorie timp de trei secunde, de doua ori, pentru a fi identificați de operatorul de tableta și de președintele secției de votare. In plus, alegatorii trebuie sa-și dezinfecteze mainile de doua ori, la intrarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu are inca in intentie a amanare a scrutinului pentru alegerile locale, care se va desfasura pe 27 septembrie. Seful Executivului spune, de asemenea, ca alegerile parlamentare trebuie sa se desfasoare pe 6 decembrie. Ludovic Orban a fost intrebat, la Constanta,…

- Italia a interzis joi intrarea pe teritoriul sau a persoanelor din Serbia, Kosovo si Muntenegru, pentru a evita primirea de cazuri de coronavirus, informeaza Reuters. Intrarea in Italia este interzisa pentru toti cei care s-au aflat in cele trei teritorii in ultimele 14 zile. …