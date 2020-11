Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, pe 25 octombrie, Romania va trece la ora de iarna. Sistemul orei de iarna si de vara, inca in vigoare, presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara (finalul lunii martie) si toamna (finalul lunii octombrie). Ora de iarna este considerata, insa, ora standard. …

- Pericol la granița cu Romania, dupa ce Vladimir Putin și-a trimis oamenii de incredere sa-l sprijine pe Igor Dodon in alegeri. Rusia acuza SUA ca vor sa instige la o revolutie in Republica Moldova, insa mai multe voci susțin ca presedintele Igor Dodon este sprijinit agresiv de Moscova. Rusia acuza SUA…

- Alte 1149 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Romania-1, Marea Britanie-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 64 424 cazuri.

- Potrivit unui studiu realizat recent, de Institutul "Balvanyos", majoritatea maghiarilor din Transilvania care locuiesc in afara tarii au parte de conditii de trai mai bune decat cele din Romania si nu se pregatesc sa se mute acasa in viitorul apropiat. Rezultatele cercetarii au fost prezentate in numarul…

- Lucian Stanciu Viziteu este candidatul USR pentru primaria Bacau și spune ca in orașul in care a ales sa traiasca, se pot face mai multe lucruri pentru locuitorii sai. Candidatul USR promite sa reabiliteze și sa modernizeze rețeaua potabila a orașului, o problema tot mai des intalnita in ultimii…

- Grecii sunt cei mai mari restantieri, circa 43- din familiile lor avand astfel de restante. Ei sunt urmati de bulgari (cu circa 32- restantieri) , de ciprioti (21,6-) si de italieni (18,6). La polul opus, cu 0- restantieri sunt luxemburghezii, olandezii (3,8-) si nemtii (4,6- dintre familiile de germani…

- Astazi, 24 august 2020, va avea loc primul webinar din cadrul celei de-a doua editii din acest an a programului "Liga Profesorilor Exceptionali". Aproape 6000 de profesori din Romania si din Republica Moldova s-au inscris la noua serie de webinare, organizate de Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea…

- Cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar MOLDOX aduce, in premiera in Republica Moldova, noul film al regizorului moldovean Pavel Cuzuioc, lungmetrajul documentar „Așteptați raspunsul operatorului” („Please Hold the Line”) – o alegorie audio-vizuala a comunicarii moderne prin…