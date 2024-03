Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ”Libertate”, al regizorului clujean Tudor Giurgiu, președintele TIFF, e disponibil de azi pe platforma de streaming Netflix, dar doar pentru utilizatorii din Romania și Republica Moldova.

- Dupa un turneu de promovare care a inclus peste 50 de localitați din Romania, premii obținute in festivaluri de film internaționale precum Sarajevo, TIFF și Cottbus, și zeci de mii de spectatori in țara și strainatate, filmul LIBERTATE (r. Tudor Giurgiu) va fi disponibil, incepand cu 6 martie, pe platforma…

- Regizorul Tudor Giurgiu vine la Teatrul Municipal Carei pentru o proiecție speciala a LIBERTATE, unul dintre cele mai așteptate și discutate filme romanești ale anului. Joi, 14 decembrie, ora 18:00, Sala Teatrului Municipal Carei Biletele sunt disponibile online pe https://eventbook.ro/film/bilete-film-libertate-carei…

