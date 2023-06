Al nostru președinte, numai zâmbet, premiat în Germania. ”Sunt onorat…” Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, in discursul tinut la ceremonia la care a primit Premiul Civic German, ca aceasta distinctie ”reprezinta, in primul rand, o recunoastere a modului in care democratia si angajamentul civic se manifesta astazi in Romania”. El a subliniat angajamentul sau si al cetatenilor romani pentru dezvoltarea unei Europe democratice, solidare si unite. ”O decizie in favoarea aderarii Romaniei la Schengen in acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetatenii nostri, de apartenenta si incredere in proiectul comun european”, a aratat Iohannis. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat ca Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. Declarația a avut loc cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg,…

- Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe, a declarat, sambata, presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg,…

- Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe, a declarat, sambata, presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg,…

- Cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dusseldorf, Klaus Iohannis a declarat ca Romania a aratat, din nou, ca indeplinește criteriile pentru integrarea in Schengen. „Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste…

- Președintele Klaus Iohannis a primit, in Germania, Premiul Civic German, conferit de Fundația Civica Bad Harzburg. Ceremonia a avut loc la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Germania.Duminica, șeful statului va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul impotriva expulzarilor.…

- Președinte Romaniei, Klaus Iohannis, va fi distins, sambata, cu Premiul Civic German, conferit de Fundația Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Germania.

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, sambata, premiul Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Republica Federala Germania, a informat Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Președintele Klaus Iohannis va primi Premiul Civic German, conferit de Fundația Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc sambata la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Germania. Duminica, șeful statului va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul impotriva…