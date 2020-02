Donatorii internationali s-au angajat luni sa acorde Albaniei 1,15 miliarde de dolari drept ajutor pentru reconstructia dupa un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade care s-a produs in statul balcanic in noiembrie anul trecut, in urma caruia 51 de persoane si-au pierdut viata, transmite Reuters, potrivit news.ro.

”Este fenomenal si ne va acoperi integral nevoile”, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sfarsitul conferintei donatorilor gazduita de Comisie. UE s-a angajat sa contribuie cu 400 de milioane de euro din totalul de 1,15 miliarde de euro, a spus von…