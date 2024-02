Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ursulei von der Leyen, profiturile neașteptate din activele inghețate ale Rusiei ar trebui folosite pentru a sprijini Ucraina prin cumpararea de arme. Numai ca de la “ar trebui” la “se poate” e cale lunga. „Este timpul sa incepem o conversație despre utilizarea profiturilor excepționale ale…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Consiliul UE a adoptat luni o decizie și un regulament care deschid calea spre utilizarea profiturilor generate de activele rusești inghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. Masura, care este in concordanța cu demersurile intreprinse de G7, stabilește o cale legislativa prin care profiturile…

- Ungaria este departe de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in privinta ajutorului pentru Ucraina, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, in contextul in care UE incearca sa obtina un acord asupra unui nou pachet de asistenta financiara pentru Kiev. Gergely Gulyas a…

- Occidentul nu trebuie sa renunțe la aprovizionarea Ucrainei cu arme și bani daca dorește ca Kievul sa reușeasca in razboiul sau impotriva Rusiei, a avertizat marți șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Ucraina poate invinge in acest razboi, dar trebuie sa…

- Fostul presedinte american Donald Trump a spus, in cadrul unui interviu pentru Fox News, ca angajamentul sau fata de NATO va depinde de modul in care europenii vor trata Statele Unite, relateaza joi Reuters. Declarația vine dupa ce miercuri a ieșit la iveala o discuție pe care a avut-o cu președinta…

- Dezvaluirile au fost facute de catre Thierry Breton, comisar european din partea Franței, relateaza Politico. Potrivit politicianului, Trump a facut aceste afirmații in 2020, intr-un dialog cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o intalnire de la Forumul Economic de la Davos.„Trebuie…