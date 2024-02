Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga a respins in mare masura miercuri un caz din 2017 adus de Ucraina in fata instantei supreme a ONU si care acuza Rusia ca finanteaza terorismul sprijinindu-i pe rebelii pro-Moscova din estul Ucrainei, relateaza agentia de presa DPA.Judecatorii au…

- Oficialii europeni fac tot posibilul pentru a asigura o decizie pozitiva pentru Kiev la summitul european de joi, 1 februarie, scrie Financial Times.Bruxelles-ul s-a oferit sa revizuiasca anual pachetul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, in incercarea de a-l convinge pe premierul ungar Viktor…

- Liderii Poloniei si Ucrainei s-au angajat luni sa-si rezolve disputele politice care au perturbat alianta lor esentiala in timpul razboiului si au convenit sa stimuleze cooperarea in domeniul apararii, in timp ce agresiunea Rusiei in Ucraina se apropie sa intre in al treilea an. Zelenski a anuntat in…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o “decizie colectiva” a G7.Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea anuala a Forumului…

- Mircea Geoana s-a dezlanțuit la adresa Rusiei, care foloseșete in Ucraina rachete balistice din Coreea de Nord si drone din IranSecretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, condamna escaladarea atacurilor aeriene ruse asupra Ucrainei, precum si utilizarea de catre Rusia a rachetelor balistice…

- Rusia a amenințat, joi, ca va raspunde intr-un mod similar daca Uniunea Europeana va merge inainte cu planul de a confisca activele rusești inghețate pentru a le folosi la reconstrucția Ucrainei.

- Bruxelles-ul va propune marti izolarea profiturilor generate de pe urma activelor rusesti inghetate in UE, intentia fiind ca la final sa stranga pana la 15 miliarde de euro in beneficiul Ucrainei, informeaza un articol publicat in editia de marti a Financial Times.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a provocat mai multe explozii in interiorul tunelului Severomuiski al autostrazii Baikal-Amur din Buriația, situat la aproximativ 6.000 de kilometri est de Ucraina, a declarat pentru Politico un inalt oficial ucrainean, care cunoaște direct operațiunea.Patru dispozitive…