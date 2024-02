Stiri pe aceeasi tema

- „Este timpul sa incepem o discutie despre utilizarea profiturilor exceptionale din activele rusesti inghetate pentru a achizitiona in comun echipamente militare pentru Ucraina”, a declarat ea in Parlamentul European, intr-un discurs in care a indemnat UE sa faca mai mult in domeniul politicii de aparare.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea profiturilor obtinute din activele rusesti inghetate pentru a cumpara provizii militare pentru Ucraina, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters.

- Consiliul UE a adoptat luni o decizie și un regulament care deschid calea spre utilizarea profiturilor generate de activele rusești inghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. Masura, care este in concordanța cu demersurile intreprinse de G7, stabilește o cale legislativa prin care profiturile…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o “decizie colectiva” a G7.Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea anuala a Forumului…

- Reprezentanta speciala a Statelor Unite pentru reconstructia economica a Ucrainei, Penny Pritzker, a declarat luni ca utilizarea activelor rusesti inghetate pentru a ajuta Kievul ar trebui sa fie o „decizie colectiva” a G7, noteaza AFP. Penny Pritzker a facut aceste afirmatii in paralel cu reuniunea…

- Rusia a amenințat, joi, ca va raspunde intr-un mod similar daca Uniunea Europeana va merge inainte cu planul de a confisca activele rusești inghețate pentru a le folosi la reconstrucția Ucrainei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aratat increzator cu privire la un sprijin financiar suplimentar pentru tara sa, dupa ce liderii statelor Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord asupra unui nou pachet de asistenta pentru Ucraina, transmite luni DPA. Desi UE a decis joi, la…

- Bruxelles-ul va propune marti izolarea profiturilor generate de pe urma activelor rusesti inghetate in UE, intentia fiind ca la final sa stranga pana la 15 miliarde de euro in beneficiul Ucrainei, informeaza un articol publicat in editia de marti a Financial Times.