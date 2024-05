Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns la o ințelegere privind programul copiilor lor de Paște. Cantareața și omul de afaceri au custodie comuna pentru baieții lor, insa aceștia au domiciliul la ea. In urma cu mai bine de cinci ani de zile Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit. Nu au…

- La scurt timp dupa ce SpyNews.ro a publicat imaginile care arata ca Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au plecat in vacanța cu micuții pe care ii au din casatoriile anterioare, Claudia Patrașcanu a avut o prima reacție.

- Ipostazele in care au fost filmați Mario Fresh și Alexia Eram dupa ce artistul a șters toate pozele cu iubita lui. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care spun totul despre relația lor.

- Dupa ce in urma cu cateva zile anunța ca iși vinde mașina, iata ca noua achiziție a intrat deja pe mainile Biancai Dragușanu. Vedeta s-a fotografiat la volanul noului sau bolid, o mașina de lux in valoare de aproximativ 250.000 de euro. Sa fie oare cadoul lui Gabi Badalau de impacare? Spynews.ro are…

- Situația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau devine tot mai complexa. In timpul celor trei ani de relație au trecut prin mai multe desparțiri și impacari, astfel ca fanii nu mai știu ce se intampla intre ei. Afaceristul a anunțat separarea, insa paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro,…

- Gabi Badalau rupe tacerea și face primele declarații dupa ce s-a zis ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu cu alta femeie, dar și dupa ce fosta prezentatoare de televiziune, care i-a fost iubita trei ani, apare acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit…

- Bianca Dragușanu nu l-a avut alaturi pe Gabi Badalau cand a suferit cea mai recenta operație la fața, in presa s-a zvonit ca cei doi nu mai formeaza un cuplu. In aceasta situație, fosta prezentatoare de televiziune a avut alaturi alt barbat care a susținut-o. Dupa o relație de mai mulți ani de zile…

- De cateva saptamani, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai sunt in relații foarte bune. Totul ar fi plecat de la momentul in care blondina a facut niște intervenții foarte importante, intervenții pentru care ar fi avut nevoie sa stea in operație aproximativ zece ore. Relația dintre cei doi s-a racit…