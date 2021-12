Ajungeam la Constanta si stateam in pavilionul reginei Elisabeta“: Patru ani de la slujba de inmormantare a Regelui Mihai I

Stiri pe aceeasi tema

- Editura Magic Print din Onești a scos, recent, de sub teascurile tipografiei sale cu același nume albumul ,,Centenar. Regele Mihai I”, aparut sub auspiciile Muzeului Național Peleș și editat de directorul acestuia, istoricul Narcis Dorin Ion. In album apar fotografii de epoca inedite și fragmente autobiografice…

- „Bunicul meu daca ar fi avut o problema cu ceva a chemat persoana respectiva și a pus lucrurile la punct. El niciodata nu a luat o decizie așa”, a mai spus prințul Nicolae despre excluderea sa. Intrebat daca a avut o discuție cu bunicul sau de excludere sau daca știa, Prințul Nicolae a negat.„Sunt convins…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, a explicat, vineri, ca pelerinajul de pe 30 noiembrie la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, din apropierea localitatii Ion Corvin, se va desfasura conform legislatiei actuale privind pandemia de COVID-19, cu respectarea mai multor reguli gandite…

- Accident rutier cu victima la iesire din Valu lui Traian.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre o masina si o motocicleta la iesire din Valu lui Traian.In urma…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme,…

- Dupa 23 August 1944, Regele Mihai a fost mai mereu in pericol. Mai intai, nemtii au bombardat Palatul Regal, iar un an mai tarziu, Stalin a dat ordin ca suveranul Romaniei sa fie ucis. Nici in exil, Regele Mihai nu a scapat de amenintari. O fotografie a sa, cu chipul gaurit de gloante, a fost publicata,…

- La 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe au publicat pe pagina de socializare a instituției fotografii inedite cu Regele Mihai și documente mai puțin cunoscute despre Familia Regala a Romaniei.

- Un barbat a provocat un incendiu la manastirea Izvorul Tamaduirii din Agigea, județul Constanța, in urma unei neințelegeri cu starețul legata de cazarea intr-una dintre chilii, conform Mediafax. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați miercuri, prin apel la 112, cu privire la faptul…