Statul eşuat se vede altfel din balconul Palatului Cotroceni Zilele trecute am aruncat un ochi pe site-ul Administratiei Prezidentiale, cu gandul sa aflu ce mai face presedintele pentru țara. Habar nu am cum am dat un click ca m-am trezit pe o pagina pe care am gasit un titlu cu litere bolduite: „Romania legii – statul in slujba cetațeanului”. Sub el, un mesaj prezidential de cateva paragrafe. Lecturand primele doua fraze am avut, pentru cateva secunde, impresia ca traiesc in alta lume, nu in Romania. Asta pentru ca notiunea de stat descrisa in text nu corespundea nici pe departe cu realitatea in care traim: „Prin tot ceea ce face, prin instituțiile sale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

